"Ворскла" розгромила "Колос" на виїзді, захисник оформив дубль: відео

95 Читать новость на русском
Колос – Ворскла: огляд і рахунок матчу 24 серпня 2019 – Чемпіонат України
Колос – Ворскла відео голів / ФК "Ворскла"

У матчі між "Колосом" та "Ворсклою" у суботу, 24 серпня, сильнішими виявилися гості зустрічі – 0:3.

Колос – Ворскла 0:3

Голи: Пердута, 4, 54, Коломоєць, 73

Читайте також: Шахтар – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Вже на 4 хвилині матчі полтавчани змогли забити швидкий гол. Габелок прострілив з лівого флангу, Задоя невдало прийняв м'яч, і Пердута проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Перша частина гри, як і в цілому весь матч, пройшла під диктовку "Ворскли". А вже у другому таймі "Ворскла" змогла довести рахунок на табло до розгромного.

Спершу після прострілу Баєнка з правого флангу у Коломойця удар з льоту не вийшов, але м'яч полетів у напрямку Пердути, який з лінії воротарського переправив круглий снаряд в протихід голкіперу – 0:2.

На 73-й хвилині захисник "Колоса" встиг заблокувати удар Артура з кута штрафного, але після рикошету м'яч полетів на лінію воротарського, де спритнішим за всіх виявився Коломоєць. 0:3 і перший розгром "Колоса" в УПЛ.

Таким чином, "Ворскла" набрала 7 очок і здійснила стрибок на 4 місце в турнірній таблиці УПЛ. "Колос" йде одразу за полтавчанами.

blog_ava
Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
сьогодні
4646
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Колос ФК Ворскла
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що означають слова Зеленського про спортивні досягнення: пояснення
сьогодні 12:44 Що означають слова Зеленського про спортивні досягнення: пояснення
555
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13157
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8227
Усик заткнув російського провокатора, який вирішив пожартувати над Днем прапора України
23 серпня 20:28 Усик заткнув російського провокатора, який вирішив пожартувати над Днем прапора України
5540
Скандальний екс-захисник "Шахтаря" вперше відвідав Україну після переходу в російський клуб
23 серпня 17:48 Скандальний екс-захисник "Шахтаря" вперше відвідав Україну після переходу в російський клуб
1011
Новини
Більше новин
Залиште відгук