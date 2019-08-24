"Ворскла" розгромила "Колос" на виїзді, захисник оформив дубль: відео

У матчі між "Колосом" та "Ворсклою" у суботу, 24 серпня, сильнішими виявилися гості зустрічі – 0:3.

Колос – Ворскла 0:3

Голи: Пердута, 4, 54, Коломоєць, 73

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Вже на 4 хвилині матчі полтавчани змогли забити швидкий гол. Габелок прострілив з лівого флангу, Задоя невдало прийняв м'яч, і Пердута проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Перша частина гри, як і в цілому весь матч, пройшла під диктовку "Ворскли". А вже у другому таймі "Ворскла" змогла довести рахунок на табло до розгромного.

Спершу після прострілу Баєнка з правого флангу у Коломойця удар з льоту не вийшов, але м'яч полетів у напрямку Пердути, який з лінії воротарського переправив круглий снаряд в протихід голкіперу – 0:2.

На 73-й хвилині захисник "Колоса" встиг заблокувати удар Артура з кута штрафного, але після рикошету м'яч полетів на лінію воротарського, де спритнішим за всіх виявився Коломоєць. 0:3 і перший розгром "Колоса" в УПЛ.

Таким чином, "Ворскла" набрала 7 очок і здійснила стрибок на 4 місце в турнірній таблиці УПЛ. "Колос" йде одразу за полтавчанами.