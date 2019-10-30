"Ворскла" перемогла "Колос" у Кубку України та перервала серію невдач: відео

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Колос – Ворскла: огляд, рахунок, відео голів матчу 30.10.2019
Колос – Ворскла: результат матчу та відео голу / koloskovalivka.com

Полтавська "Ворскла" змогла перервати семиматчеву серію без перемог. У Кубку України підопічні Віталія Косовського здолали "Колос".

Колос – Ворскла 0:1

Гол: Козиренко, 68

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У першому таймі команди на двох створили вкрай мало небезпечних моментів. На 20 хвилині гри Габелко завдав дальнього удару, але трішки не докрутив у "дев'ятку" воріт "колосків". Хороший момент мав Васін. Денис класно розвернувся у штрафному й прийняв передачу зліва, але зробив зайвий фінт та втратив шанс пробити з декількох метрів.

У середині тайму серйозно виручив партнерів голкіпер "Ворскли" Різник. Ільїн пробив під поперечину вже по порожніх воротах, але голкіпер встиг повернутися й перевів м'яч на кутовий.

Вирішальний гол

По перерві гостям вдалося відкрити рахунок у грі. Підопічні Косовського буквально вигризли м'яч у центрі поля та розгорнули стрімку контратаку. На її вістрі опинився Козиренко, який елегантно переграв Волинця – 1:0.

На 79 хвилині "хлібороби" могли зрівняти рахунок. Костишин вийшов віч-на-віч з воротарем "Ворскли", але Різник вчасно скоротив дистанцію та ліквідував небезпеку. На 90 хвилині Різник помилився на виході з воріт, але Лисенко своїм шансом не скористався. Фінальний штурм воріт "Ворскли" господарям поля нічого не дав.

Таким чином, "Ворскла" вперше з 24 серпня зуміла здобути перемогу та вийшла в 1/4 фіналу Кубка України. Що цікаво, останнім суперником, якого перемагала "Ворскла", був також "Колос".

Колос – Ворскла відеоогляд першого тайму

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Кубок України Новини Спорту ФК Колос ФК Ворскла
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