"Колос" здобув розгромну перемогу у першому матчі року

"Колос" провів свій перший спаринг на першому турецькому зборі в Сіде. Суперником ковалівців був представник вищої румунської ліги клуб "Академіка Клінчень" – 3:0.

Колос – Академіка 3:0

Голи: гравець на перегляді, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73

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Особливої боротьби в матчі не вийшло – українці володіли помітною перевагою, що і втілилося в забиті голи – "Колос" відзначився тричі, залишивши свої ворота в недоторканності.

Днями головний тренер "Колоса" Руслан Костишин зізнався, що на перегляді в команді знаходяться два француза.

Взимку "Колос" вже посилився п'ятьма новачками: захисниками Євгеном Єфремовим і Кирилом Петровим, а також хавбеками Андрієм Богдановим, Владиславом Соловейчіксом і Владиславом Ємцем.