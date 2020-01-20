"Колос" здобув розгромну перемогу у першому матчі року
"Колос" провів свій перший спаринг на першому турецькому зборі в Сіде. Суперником ковалівців був представник вищої румунської ліги клуб "Академіка Клінчень" – 3:0.
Колос – Академіка 3:0
Голи: гравець на перегляді, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73
До слова: "Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Русина й Миколенка – відео
Особливої боротьби в матчі не вийшло – українці володіли помітною перевагою, що і втілилося в забиті голи – "Колос" відзначився тричі, залишивши свої ворота в недоторканності.
Днями головний тренер "Колоса" Руслан Костишин зізнався, що на перегляді в команді знаходяться два француза.
Взимку "Колос" вже посилився п'ятьма новачками: захисниками Євгеном Єфремовим і Кирилом Петровим, а також хавбеками Андрієм Богдановим, Владиславом Соловейчіксом і Владиславом Ємцем.
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