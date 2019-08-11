"Зоря" на виїзді перемогла "Колос": дебютний гол Русина, неймовірний удар Лєднєва (відео)

Ковалівський "Колос" у матчі проти луганської "Зорі" у неділю, 11 серпня, зазнав першої поразки у чемпіонаті. "Зоря" ж отримала заряд впевненості перед матчем Ліги Європи.

Колос – Зоря 1:3

Голи: Костишин, 34 – Лєднєв, 27, Русин, 45+1, Кабаєв, 46

"Зоря" серед тижня зіграла виїзний матч Ліги Європи, коли у Болгарії зуміла розписати результативну нічию з ЦСКА. Тож з початку матчу "Колос" захопив ініціативу. Двічі небезпечні атаки проводив Морозко. Але надійно діяв у воротах Шевченко.

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Забити гол господарі могли після удару Гавриша зі штрафного. Але м'яч влучив у стінку.

Як слід пробивати штрафні показав Лєднєв. Гравець завдав потужного удару зі штрафного, і м'яч, пролетівши повз стінку, влетів у кут воріт Яшкова.

Однак "Колос" зрівняв рахунок. Чергова атака через лівий фланг, невдала спроба удару, і м'яч відлітає до Костишина. Син головного тренера "Колоса" у цей момент опинився сам перед воротами "Зорі", і вдало пробив у протихід голкіперу.

Та ще до перерви "Зоря" вийшла вперед. Коли йшла перша додана хвилина, Михайліченко накрутив на фланзі суперників, навісив на дальню штангу. Там був Каменюка, який міг сам пробивати. Натомість він скинув м'яч, і Русин, який проводив дебютний матч за "Зорю", головою відправив його у ворота.

А коли почався другий тайм, Русин допоміг забити третій гол у ворота "Колоса". Воротар помилився, коли вводив м'яч, його перехопив форвард, увійшов у штрафний та віддав пас на Кабаєва. Останньому залишалося в дотик відправити м'яч у ворота, що він і зробив.

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Після цього гра заспокоїлася. "Зоря" намагалася грати в економ-режимі, адже у четвер на них очікує матч-відповідь проти ЦСКА. Команди створили декілька моментів, але гольовими вони не були і проблем для голкіперів не створили.

"Зоря" перемагає та піднімається на друге місце у турнірній таблиці. Але зіграно лише три тури чемпіонату.