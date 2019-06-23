Колумбія – Парагвай: букмекерський прогноз на матч

Збірній Парагваю уже немає куди відступати. Після двох нічиїх на Кубку Америки-2019 потрібна лише перемога у матчі проти Колумбії в заключному турі групового етапу.

Експерти саме "Парагвай" вважають хоч і незначним, але фаворитом. Читайте також: Кубок Америки 2019: букмекери назвали фаворита 2,67 – коефіцієнт на перемогу "червоно-білих". 2,78 – коефіцієнт на перемогу колумбійців. 3,18 – коефіцієнт на нічию.

Прогноз букмекерів на матч "Колумбія" – "Парагвай" Великої кількості голів у дуелі фахівці не очікують. Суперники заб'ють щонайменше тричі – коефіцієнт 2,22. Тотал – 1,73.

Прогноз на кількість "Колумбія" зрештою уже забронювала собі путівку в плей-офф. Чи приєднається до неї "Парагвай" дізнаємось 23 червня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.