Команда Ломаченка розповіла, чи готова провести бій із Лопесом без глядачів
Сторона українського боксера Василя Ломаченка згодна провести бій із Теофімо Лопесом без глядачів на трибунах. Організатор поєдинку ж раніше заявляв, що зустріч має відбуватись лише за присутності вболівальників,
Відповідь української сторони повідомляє видання ESPN.
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Заява українця
Менеджер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Егіс Клімас заявив, що команда українського боксера готова провести бій з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) без глядачів на трибунах.
Без різниці. Важливо, щоб Лопес вийшов у ринг з Ломаченко,
– сказав Клімас.
Додамо, що промоутер бою Боб Арум раніше заявив, що бій між Ломаченком та Лопесом повинен відбуватись лише з глядачами через великі гонорари боксерів.
За словами промоутера, вони будуть стежити за ситуацією із коронавірусом, щоб якнайкраще організувати безпеку для любителів боксу.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок між боксерами мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.