Команда Мілевського в божевільному матчі програла фінал Кубка Білорусі, українець травмувався

БАТЕ переміг "Динамо" Брест (1:0) у фіналі Кубка Білорусі 2019/20. Артем Мілевський отримав травму та міг заробити пенальті.

БАТЕ – Динамо Брест 1:0

Гол: Волков, 120+1

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У складі "Динамо" з перших хвилин з'явилися Мілевський та Нойок. Артем провів у грі 106 хвилин та був замінений через травму. В кінці першого екстра-тайму захисник БАТЕ Борис Копітовіч наступив на ногу українця після приземлення. Нойок, своєю чергою, відіграв увесь поєдинок. Що стосується Хачеріді, то він просидів матч на лаві для запасних.

Доля трофею вирішилася на останніх секундах додаткового часу. На 121-й хвилині гри кутовий біля воріт "Динамо" призвів до голу Захара Волкова, який і приніс перемогу БАТЕ. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Важливо! БАТЕ виграв Кубок Білорусі в четвертий раз, встановивши рекорд за цим показником.

Після матчу сам Мілевський розповів про пошкодження: "Поки невідомо, що за пошкодження. Потрібно робити МРТ. Поки, схоже, що сильний удар".

БАТЕ – Динамо Брест: головне

Чотири дні тому "Динамо" Брест зазнало домашньої поразки від БАТЕ (1:3) в рамках внутрішньої першості.

Чинним чемпіоном Білорусі є саме брестський колектив. У новому сезоні "Динамо" йде наразі на дев'ятій сходинці – після 10 турів у їхньому активі 13 очок.

БАТЕ – Динамо Брест відеоогляд матчу