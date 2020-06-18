У рамках 30 туру чемпіонату Угорщини "Фехервар" приймав на домашньому стадіоні "Дебрецен". Український хавбек Іван Петряк відіграв майже увесь поєдинок та був одним із найактивніших на полі.

Команда на чолі із Петряком одразу пішла вперед, але ніяк не могла реалізувати бодай один момент, пише 24 канал.

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Важлива перемога

Протягом всього другого тайму "Фехервар" створював атаки, проте, вдало діяла оборона суперника.

Лише наприкінці зустрічі вдалось реалізувати один із численних моментів.

На 82-й хвилині результативним ударом відзначився Футач. Цей гол став єдиний і вирішальним у зустрічі.

Додамо, що українець Іван Петряк вийшов у стартовому складі та був замінений на 85-й хвилині.