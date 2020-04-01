Команда Aston Martin повертається в Формулу-1

З 2021 року в Формулі-1 виступатиме команда Aston Martin. Вона буде заводською конюшнею для автовиробника.

Однак з її появою кількість команд у Формулі-1 не збільшиться. Їх і надалі буде 10. Просто команду Racing Point перейменують в Aston Martin. Сталося це внаслідок того, що бізнесмен Лоуренс Стролл викупив акції Aston Martin.

Лоуренс Стролл – канадський мільярдер

Гроші заробив на продажі модних брендів Pierre Cardin та Ralph Lauren. Володів компанією Tommy Hilfiger, яку у 2006 році продав за 1,6 мільярда доларів.

Видання Forbes оцінює його статки у 2,6 мільярда доларів (станом на лютий 2020 року)

Власник команди Формули-1 Racing Point

Його син Ленс Стролл – пілот Racing Point

"Процес інвестування в цю чудову автомобільну марку вимагав всієї моєї уваги та енергії протягом декількох місяців. Звичайно, були безсонні ночі. Водночас це була одна з найбільш цікавих угод, в яких я коли-небудь брав участь. Автомобілі – моя пристрасть, величезна частина мого життя, і Aston Martin завжди займав особливе місце в моєму серці", – розповів Лоуренс Стролл.

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Відтак перегони Формули-1 стануть одним з важливих етапів маркетингового просування Aston Martin. Саме тому команду й перейменують.

Окрім того, команда Формули-1 буде заводською для Aston Martin.

Aston Martin в Формулі-1

Свого часу команда Aston Martin виступала у Формулі-1. Та провела там лише два сезони. І було це у 1959- 1960 роках.

Aston Martin була титульним спонсором команди Red Bull. Однак після 2020 року їх угода закінчиться.

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