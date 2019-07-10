Команда Дерев'янченка вперше прокоментувала можливість бою з Головкіним

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) готовий битися за чемпіонський пояс IBF з казахстанцем Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО). Сергій є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за цією версією.

Титулом IBF володіє мексиканець Сауль Альварес й організація зобов'язала його провести захист проти Дерев'янченка.

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Але команда Сауля навіть не починала переговори про організацію поєдинку. Відтак, IBF забере титул в мексиканця й він стане вакантним. За попередньою інформацією, його повинні розіграти саме Дерев'янченко й Головкін.

Менеджер українця Кіт Конноллі заявив, що Сергій у захваті від перспективи поборотися за вакантний пояс з Головкіним, повідомляє vRINGe.

За словами Коннолі, переговорів з командою Альвареса і зовсім не було. Менеджер не приховує, що чекає рішення організації позбавити мексиканця титулу.

Сергій у захваті від перспективи поборотися за вакантний титул з Головкіним або з іншим опонентом. А в наступному році ми розраховуємо провести об'єднавчий бій з чемпіоном WBC Джермаллом Чарло,

– резюмував він.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая . Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.