Команда Дерев'янченка вперше прокоментувала можливість бою з Головкіним

68 Читать новость на русском
Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / fightingvision.com

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) готовий битися за чемпіонський пояс IBF з казахстанцем Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО). Сергій є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за цією версією.

Титулом IBF володіє мексиканець Сауль Альварес й організація зобов'язала його провести захист проти Дерев'янченка.

Читайте також: Чемпіон Європейських ігор Хижняк взяв участь в агітації кандидата від "Опозиційного блоку"

Але команда Сауля навіть не починала переговори про організацію поєдинку. Відтак, IBF забере титул в мексиканця й він стане вакантним. За попередньою інформацією, його повинні розіграти саме Дерев'янченко й Головкін.

Менеджер українця Кіт Конноллі заявив, що Сергій у захваті від перспективи поборотися за вакантний пояс з Головкіним, повідомляє vRINGe.

За словами Коннолі, переговорів з командою Альвареса і зовсім не було. Менеджер не приховує, що чекає рішення організації позбавити мексиканця титулу.

Сергій у захваті від перспективи поборотися за вакантний титул з Головкіним або з іншим опонентом. А в наступному році ми розраховуємо провести об'єднавчий бій з чемпіоном WBC Джермаллом Чарло,
– резюмував він.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
7288
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
сьогодні 13:48 Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
361
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7288
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3554
Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
9 липня 16:47 Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
645
Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
9 липня 13:41 Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео
656
Новини
Більше новин
Залиште відгук