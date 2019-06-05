Команда Джошуа вирішила провести бій-реванш проти Руїса

Вже колишній чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа проведе бій-реванш проти Енді Руїса. Саме він сенсаційно виграв усі чотири чемпіонські пояси.

Інформацію про бій-реванш оприлюднив менеджер Джошуа Едді Хірн. За його словами, такий пункт був прописаний у контракті перед попереднім боєм, і вони скористалися цим правом.

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Поєдинок відбудеться у листопаді-грудні 2019 року. Однак де саме – поки невідомо. Серед ймовірних місць – Великобританія, де всі попередні зустрічі (окрім бою з Руїсом) провів Джошуа. Хоча Руїс хоче провести бій у Мексиці.

Сенсаційна перемога Руїса над Джошуа У суботу, 1 червня, у Нью-Йорку відбувся бій Ентоні Джошуа проти Енді Руїса. Неочікувану перемогу здобув Руїс технічним нокаутом у сьомому раунді. Перед цим британець чотири рази побував в нокдауні. Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка. Енді Руїс, попри перемогу, заробив 5,6 мільйона євро, а Джошуа отримав виплату в розмірі 22,5 мільйона євро.



Хоча першочергово Ентоні Джошуа мав битися з Джарреллом Міллером. Але американця спіймали на допінгу. Тож за місяць до бою довелося провести заміну – замість Міллера проти Джошуа зголосився битися Руїс.



При цьому Усик буде обов'язком претендентом на бій з переможцем пари Руїс –Джошуа за умови перемоги у дебютному поєдинку у важкій вазі.