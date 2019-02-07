Команда Формули-1 Haas першою представила ліврею нової машини: фото

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Нова ліврея боліду Haas
Нова ліврея боліду Haas / haasf1team.com

Першою з команд Фомули-1 ліврею нового боліда на сезону 2019 представила команда Haas. Відтепер основними кольорами авто стали чорний та золотий – кольори нового титульного спонсора команди Rich Energy.

При представленні нової лівреї Haas використала болід 2018 року. Однак на зображеннях на офіційному сайті вже було використано зображення Haas VF-19 – боліда, на якому команда виступатиме у новому сезоні. Вже на цих зображеннях можна помітити візуальні зміни – спрощене переднє антикрило з п'яти елементів. Переднє антикрило стало на 200 міліметрів ширшим і на 20 міліметрів вищим, а заднє – на 100 міліметрів ширшим та на 20 міліметрів вищим.

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Haas посіла п'яте місце в Кубку конструкторів у 2018-му. Це найкращий результат команди, що дебютувала в Ф1 у 2016-му. У минулому сезоні команда виступала у кольорах Haas Automation: чорний, сірий і червоний.

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До слова, Rich Energy міг стати титульним спонсором Force India. Однак компанії не вдалося домовитися про співпрацю. Згодом Force India перейшла під управління консорціуму на чолі з Лоуренсом Строллом та змінила назву на Racing Point Force India.

Що таке ліврея?
Ліврея (фр. livree – "відправлена", "доручена") – у буржуазних домах і при дворах уніформа особливого крою і певного кольору для лакеїв, швейцарів, кучерів та інших слуг.  У старій Франції — парадний одяг лицарів та придворних, що означав приналежність того чи іншого сюзерену. Як у Середньовіччі, так і в ранні Нові часи у лакеїв ліврея часто носила геральдичні кольори господаря.
У транспорті слово "ліврея" позначає схему розмальовування транспортного засобу і застосовується до літаків, автомобілів, кораблів, поїздів та інших видів. Походження цього терміна можна пов'язати з фактом, що в гербові кольори наймача фарбувалася не тільки одяг слуг, а й транспортні засоби (наприклад, карети), для зручності цю розмальовку могли називати лівреєю.
Кожного сезону команди Формули-1 представляють лівреї своїх болідів.

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Теги: Спорт Формула-1 Haas
Джерело: 24 Канал
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