Команда Формули-1 змінила назву та представила новий болід: фото

Команда Формули-1 Racing Point на автосалоні у канадському Торонто представила свій новий болід. Він отримав індекс RP19.

Команда, яка минулий сезон розпочинала під назвою Force India, у 2019 році виступатиме як SportPesa Racing Point F1 Team.

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Ліврея боліда компанії не надто відрізняється від тогорічної. Зважаючи на те, що німецька компанія BWT залишилася серед спонсорів конюшні, автомобілі зберегли рожевий та білий кольори. Тільки цього разу він розбавлений синім кольором від SportPesa.

У цьому сезоні за команду виступлять Ленс Стролл і Серхіо Перес. Батько першого з них, фактично, врятував команду минулого сезону, ставши головним інвестором команди. Щодо SportPesa – це платформа для спортивних ставок, що діє в Кенії, Танзанії, Південній Африці, на острові Мен і в Великобританії.