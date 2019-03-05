Команда Коноплянки може залишитися без головного тренера

Головний тренер "Шальке", за який грає українець Євген Коноплянка, Доменіко Тедеско близький до звільнення із клубу.

Керівництво "Шальке" довіряє головному тренеру команди Доменіко Тедеско, однак у фахівця не багато часу на виправлення кризової ситуації, повідомляє L'Equipe.

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Поки спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер не має наміру відправляти у відставку 33-річного фахівця, під керівництвом якого клуб з великим рахунком програв у двох останніх турах Бундесліги і опустився на 14 місце в турнірній таблиці.

Повідомляється, що вирішальними матчами у тренерській долі Доменіко в команді стануть поєдинки проти "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів та з "Вердером" і "Лейпцигом" у Бундеслізі.

Після 24 турів у чемпіонаті Німеччині "кнаппен" посідають 14 сходинку. У активі підопічних Тедеско 23 очки.

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