Команда Коноплянки може залишитися без головного тренера

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Доменіко Тедеско може покинути "Шальке"
Доменіко Тедеско може покинути "Шальке" / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Шальке", за який грає українець Євген Коноплянка, Доменіко Тедеско близький до звільнення із клубу.

Керівництво "Шальке" довіряє головному тренеру команди Доменіко Тедеско, однак у фахівця не багато часу на виправлення кризової ситуації, повідомляє L'Equipe.

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Поки спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер не має наміру відправляти у відставку 33-річного фахівця, під керівництвом якого клуб з великим рахунком програв у двох останніх турах Бундесліги і опустився на 14 місце в турнірній таблиці.

Повідомляється, що вирішальними матчами у тренерській долі Доменіко в команді стануть поєдинки проти "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів та з "Вердером" і "Лейпцигом" у Бундеслізі.

Після 24 турів у чемпіонаті Німеччині "кнаппен" посідають 14 сходинку. У активі підопічних Тедеско 23 очки.

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Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке
Джерело: 24 Канал
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