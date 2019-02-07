Команда Ломаченка шукає українцю нового суперника

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Команда Ломаченка шукає українцю нового суперника
Команда Ломаченка шукає українцю нового суперника / nv.ua

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко не битиметься з Ентоні Кроллою в наступному поєдинку, який запланований на 12 квітня. Український боксер не вийде в ринги проти британця навіть у разі зриву об'єднавчого бою з володарем поясу IBF Річардом Коммі.

Ганський боксер Річард Коммі травмував руку в поєдинку за вакантний пояс проти росіянина Іси Чанієва.  Наразі невідомо, чи зможе Коммі провести бій 12 квітня або в найближчі до цієї дати числах. Тренер боксера Андре Розьє стурбований, що його підопічного можуть змусити вийти в ринг з травмою.

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Матчмейкери компанії Top Rank вже почали шукати Ломаченку іншого суперника, яким не повинен стати обов'язковий претендент на пояс WBA Кролла, повідомляє Boxing Scene.

Проблема в тому, що промоутер Ломаченка Боб Арум побоюється провалу бою Ломаченко – Кролла на американському ринку. Залишається можливий варіант перемоги Едді Хірна на торгах, які заплановані на 13 лютого і тоді бій можуть перевезти з Лос-Анджелеса.

За інформацією Boxing Scene, команда українця хоче провести об'єднавчий бій з Коммі, а влітку – захист пояса від Кролли в Британії.

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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