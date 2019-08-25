Команда Луніна "Вальядолід" відібрала очки у "Реала" на його полі: відео

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"Реал" не зумів обіграти "Вальядолід"
"Реал" не зумів обіграти "Вальядолід" / twitter.com/realmadrid

Мадридський "Реал" не зумів на власному полі перемогти "Вальядолід". Саме за цей клуб на правах оренди виступає український воротар Андрій Лунін.

Реал – Вальядолід 1:1

Голи: Бензема, 82 – Серхі Гвардіола, 88

Сам Лунін за матчем спостерігав з лави запасних. "Реал" же у той час насідав на ворота його конкурента Масіпа. Лише у першому таймі "вершкові" завдали 14 ударів в бік воріт суперника, та лише два з них були у площину. Ще вісім ударів команда завдала у другому таймі. І теж лише двічі пробивала в рамку воріт. Один з таких ударів і став результативним, коли на 82-й хвилині відзначився Бензема.

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"Вальядолід" за весь матч лише двічі пробивав у площину воріт (з дев'яти спроб). Та удару Серхі Гвардіоли вистарчило для того, щоб забити. У підсумку нічия 1:1.

Відеоогляд матчу Реал – Вальядолід

"Реал" втрачає очки на старті чемпіонату. У "галактікос" чотири бали. Стільки ж у "Вальядоліда".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Реал Андрій Лунін
Джерело: 24 канал
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