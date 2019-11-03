Команда Мілевського показувала арбітру гру рукою у штрафному на телефоні: кумедне відео

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Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Український хавбек "Динамо" Брест Артем Мілевський віддав гольову передачу в матчі 27-го туру чемпіонату Білорусі проти "Шахтаря" з Солігорська.

Динамо брестське впевнено розпочало домашній поєдинок проти Шахтаря, однак швидкий гол Лаптєва після розрізної передачі Артема Мілевського залишився єдиним успіхом лідера чемпіонату.

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У середині тайму "гірники" змогли відігратися і встановили остаточний рахунок – 1:1. Окрім Мілевського, весь матч за господарів провели і два інші українці – Нойок і Хобленко.

Відео асисту Мілевського (дивитися з 01:05)

Також знаковий епізод в матчі трапився на 79-й хвилині зустрічі. Арбітр зустрічі і його помічники не побачили явну гру рукою захисника гостей після удару Михайла Гордійчука.

Футболісти господарів активно доводили арбітрам, що пенальті все-таки був. Сергій Кисляк взяв мобільний телефон у фотографів і хотів показати відео судді. Але в підсумку телефон опинився на газоні, а "Динамо" довелося задовольнятися кутовим ударом.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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