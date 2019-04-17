Команда непереможного росіянина вимагає бій проти Ломаченка

Російський промоутер Володимир Хрюнов, який за інформацією BoxRec на цей момент не є чинним промоутером, вимагає від Василя Ломаченка провести негайний бій з обов'язковим претендентом з Росії Романом Андрєєвим.

У липні 2018 року WBO постановила, що чинний на той момент чемпіон організації у вазі до 61,2 кг мексиканський ветеран Раймундо Бельтран зобов'язаний дати бій обов'язковому претенденту Андрєєву. Сторони практично домовилися про бій, але потім несподівано росіянин взяв самовідвід.

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За словами промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions), претенденту зробили операцію по видаленню апендициту і він не зміг повноцінно готуватися до бою. Замість Андрєєва проти Бельтрана відбоксував пуерториканець Хосе Педраса і відібрав чемпіонський титул. У грудні 2018 року Педраса погодився на об'єднавчий бій з Ломаченком й очікувану перемогу святкував українець.

Тепер же сторона Андрєєва вимагає бій у Ломаченка.

Зараз займаюся тим, що наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Василем Ломаченком. Досить Василю займатися фантазією – Майкі Гарсія... Роман Андрєєв з минулого літа – обов'язковий претендент за версією WBO. Василь, ось ти або залиш цей пояс, щоб ми його з кимось іншим розіграли, або негайно зустрінься з Романом. Зараз триває напружена полеміка з WBO і командою Василя Ломаченка,

– цитує Хрюнова Р-Спорт.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу. Після перемоги над Кроллою Ломаченко викликав на бій Майкі Гарсію.

Водночас промоутер українця впевнений, що Василь проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Але наступний поєдинок українця відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку . Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих . Та три тижні Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.

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