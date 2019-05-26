Команда Першої ліги забила 10 голів у ворота суперників: відео

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"Рух" забив 10 голів в одному матчі
"Рух" забив 10 голів в одному матчі / Фото Євгена Кравса

Матч Першої ліги між "Рухом" та "Сумами" у Львові в суботу, 25 травня, закінчився розгромним рахунком. При цьому табло на стадіоні так і не змогло показати остаточний рахунок матчу, адже не розраховане на двозначний результат.

Цей матч не мав турнірного значення для обох команд. "Рух" залишався в Першій лізі, а "Суми" так і не змогли уникнути перехідних матчів. Але цей матч був особливий для двох футболістів "Руху" – братів Григорія та Бориса Баранців, які закінчували професійну кар'єру. Вони продовжать роботу у клубній академії "Руху".

До слова: "Карпати" та "Олімпік" зіграли внічию, забивши шість голів

Перший гол у матчі було забито вже на третій хвилині. Натомість наступного глядачам на трибунах довелося чекати майже увесь перший тайм – лише на 43-ій хвилині Климчук подвоїв перевагу господарів. Та мало не одразу "Суми" скоротили відставання у рахунку.

Натомість у другому таймі "Суми" пропустили ще вісім голів. Спочатку Брікнер оформив дубль, забивши з різницею у п'ять хвилин. Згодом за  п'ять хвилин "Рух" забив ще тричі. Ще три голи "Суми" пропустив в останні шість хвилин матчу.

Рух – Суми 10:1
Голи: Никитюк, 3, Климчук, 43, 68, Брікнер, 48, 53, Бойчук, 62, Леандро, 63, Грисьо, 85, Копина, 88, Кондраков, 90+1 – Керножицький, 45

Це лише другий випадок, коли команда Першої ліги забиває 10+ м'ячів в одній грі. Всього в українському футболі було шість випадків, коли одна з команд забивала двозначну кількість голів.

1995 (Д3). Прометей Кам'янське – Чайка Севастополь 0:11
1995 (Д2). Сталь Алчевськ – Дніпро Черкаси 11:0
2006 (Д3). Десна Чернігів – Боярка-2006 12:0
2017 (Д3). Металург Запоріжжя – Енергія 1:13
2017 (Д3). Металург Запоріжжя – Енергія 0:11
2019 (Д2). Рух Винники – Суми 10:1

Табло стадіону у Львові не мало можливості показати двозначну кількість голів (фото Євгена Кравса)

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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