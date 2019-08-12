Команда Red Bull вирішила поміняти пілота посеред сезону Формули-1

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Алекс Албон
Алекс Албон / twitter.com/redbullracing

У другій половині сезону за команду Red Bull виступатиме пілот Алекс Албон. Він замінить П'єра Гаслі.

При цьому сам Алекс Албон першу половину сезону провів у фарм-команді Red Bull – Toro Rosso, в якій здобув лише 16 очок. І саме в Toro Rosso продовжить свою кар'єру П'єр Гаслі. При цьому що за першу половину сезону він здобув 63 очки, однак жодного разу не піднявся на подіум.

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"У нас є унікальна можливість підписувати контракти з чотирма талановитими гонщиками Формули 1, яких можна переміщати між головною командою та Toro Rosso. У наступних дев’яти гонках Red Bull скористається послугами Алекса, аби вирішити, хто стане напарником Макса у 2020 році", – йдеться в заяві Red Bull.

Варто додати, що сам Ферстаппен поки йде на третьому місці у загальному заліку. Він має 181 очко, а також дві перемоги у цьому сезоні.

Дебютувати за Red Bull Албон зможе вже на гран-прі Бельгії, яке відбудеться 1 вересня.

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Теги: Спорт П'єр Гаслі Red Bull Toro Rosso Формула-1
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