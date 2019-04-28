Команда Сергія Реброва з двома українцями стала чемпіоном Угорщини

Футбольний клуб "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва достроково став чемпіоном Угорщини.

Це рекордний 30-й успіх команди в чемпіонаті. Також золоті медалі в складі "Фраді" виграли півзахисники Ігор Харатін та Іван Петряк.

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Головний конкурент "Ференцварошу" – "Віді" – втратив очки у матчі 30 туру проти "Академії Пушкаша" (1:1). Після цього "Віді" втратив будь-які шанси наздогнати "Ференцварош" (відрив складає 10 очок за 3 тури до фінішу).

Ребров очолив угорський клуб в серпні минулого року. Під його керівництвом команда провела 31 матч, здобула 21 перемогу, 6 раз програла і чотири рази зіграла внічию. Раніше Ребров очолював "Динамо" і "Аль-Ахлі".

Петряк виступає за "Ференцварош" на правах оренди. Хавбек "Шахтаря" в 27 матчах чемпіонату Угорщини забив 6 голів і віддав 11 результативних передач.

Харатін в кінці січня перейшов в "Ференцварош" із "Зорі" за 540 тисяч євро. Проте, Ігор встиг активно взяти участь в оформленні чемпіонства. У 10 матчах Вищої ліги українець відзначився одним голом і віддав три асисти.

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