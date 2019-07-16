Команда українського тренера здійснила подвиг у матчі Ліги чемпіонів

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"Нимме Калью" вийшов у другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів
"Нимме Калью" вийшов у другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото з відкритих джерел

У першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, крім іменитих Романа Григорчука і Сергія Реброва, змагався і менш статусний український тренер – Роман Кожуховский.

Діючі чемпіони Естонії "Нимме Калью" в двоматчевому суперництві за рахунок більшої кількості гостьових голів змогли вибити македонську "Шкендію".

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Вже на 6-й хвилині естонці відіграли відставання: Максиміліано Угге вдало замкнув подачу від кутового прапорця. Втім, "Шкендія" володіла перевагою та її гол, незважаючи на гру естонців від захисту, назрівав.

Зрештою, прийшов він у середині другого тайму, коли у ворота гостей був призначений пенальті за гру рукою. Ібраїмі холоднокровно реалізував ривок і вивів македонців вперед за сумою двох поєдинків.

Була важка ситуація, але естонці знайшли в собі сили забити важливий гол. Та ще й такий гарний: після вкидання ауту, пішла атака другим темпом, красива передача п'ятою знайшла футболіста у воротарському зоні, голкіпер невдало зіграв на виході і не запобіг нещастя – 1:2.

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Нимме" чекають матчі з переможцем пари "Селтік" – "Сараєво" (перший матч – 3:1).

 

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Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Спорт Футбол
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