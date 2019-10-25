Команда українця Леня перемогла "Детройт" Михайлюка та інші результати матчів НБА: відео

В черговий ігровий день регулярного чемпіонату НБА відбулося так зване українське дербі – "Детройт" Михайлюка приймав "Аталанту" Леня.

Однак в цьому матчі зіграв лише один український баскетболіст. Лень вийшов у стартовій п'ятірці "Хоукс", а загалом відіграв майже 24 хвилини. За цей час він набрав 4 очки, зробив 6 підбирань та 1 перехоплення. Його РЕ склала +1.

Натомість Михайлюк, хоч і був в заявці на матч, на майданчик так і не вийшов.

Матч закінчився перемогою "Аталанти".

Детройт – Аталанта 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)

Центральним матчем стала гра між "Голден Стейт" та "Кліпперс". В боротьбі між претендентами на перемогу в чемпіонаті "Кліпперс" виявилися сильнішими. Стефіен Керрі набрав 23 очки, реалізувавши лише 2 з 11 триочкових. Натомість Кавай Ленард набрав 21 очко.

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Голден Стейт – Кліпперс 122:141 (29:35, 25:30, 33:46, 35:30)

У ще одному матчі Янніс Адетокунбо не допоміг "Х'юстон" перемогти вдома "Мілуокі". Попри те, що він оформив тріпл-дабл (30 очок, 13 передач та 11 перехоплень).

Х'юстон – Мілуокі 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39)