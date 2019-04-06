Команда українця Леня зазнала розгромної поразки у матчі НБА: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь у матчі своєї команди проти "Орландо" (113:149).

"Орландо" – "Атланта" 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33)

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Лень провів на майданчику трохи більше 22 хвилин, за цей час набравши 9 очок, зробивши 4 підбирання та віддавши 2 результативні передачі.

Найрезультативнішим гравцем "Атланти" в цій зустрічі став Трей Янг з 22 очками. У свою чергу, відразу 3 гравця "Меджік" записали собі в актив по 25 пунктів.

"Орландо" завдяки успіху у матчі з "Атлантою" піднялося на шосте місце на Сході. "Хокс" залишаються 12 командою в турнірній таблиці Східної конференції, втративши шанси на вихід в плей-оф. Наступний матч команда проведе проти "Мілуокі" в ніч на понеділок, 8 квітня.

Відеоогляд матчу Орландо – Атланта

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