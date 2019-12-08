Команда українця Шахова пропустила дивовижний гол з сорока метрів у Серії А: відео

У матчі 15-го туру Серії А "Лечче" українця Євгена Шахова вдома зіграв внічию з "Дженоа" – 2:2.

Лечче – Дженоа 2:2

Голи: Фалько, 60, Табанеллі, 70 – Пандев, 31, Крішито, 45+4

Вилучення: Агудело, 69, Пандев, 77 (обидва – Дженоа)

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У першому таймі гості двічі забили у ворота суперника. На 31-й хвилині 36-річний форвард "Дженоа" Горан Пандєв скористався помилкою кіпера "Лечче" Габріела і неймовірним ударом здалеку вивів свою команду вперед. А в компенсований час все той же Пандєв заробив пенальті, який бездоганно реалізував Крішіто.

Після перерви Фалько класним дальнім ударом відквитав один гол, а згодом сталось два вилучення у гостей (Пандев та Агудело), поміж якими команда українця зрівняла рахунок завдяки голу Табанеллі. Втім, вирвати перемогу Лечче не вдалось – 2:2.

Український хавбек Євген Шахов вийшов на поле з перших хвилин і був замінений вже на кінець години гри, не відзначившись нічим примітним.

"Лечче" набирає 15 очок і піднімається на 14 сходинку в турнірній таблиці. "Дженоа" продовжує перебувати в зоні вильоту Серії А – 18 місце і 11 очок. У наступному турі "Лечче" на виїзді 14 грудня зіграє проти "Брешії", а "Дженоа" в цей же день прийме "Сампдорію".