Команда Усика далека від домовленості щодо наступного бою

Інсайдер FOX Sports Майк Коппінджер розповів про хід переговорів між командами абсолютного чемпіона у важкій вазі Олександра Усика й російського боксера Олександра Повєткіна.

За його словами, сторони поки не змогли домовитися щодо майбутнього бою.

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Сторони Олександра Усика й Олександра Повєткіна ведуть переговори про поєдинок 18 травня в Чикаго на DAZN (Сервіс потокового відео по підписці, – Спорт24). Але вони далекі від угоди зараз,

– написав він у Twiiter.

"Але є ще багато часу для укладання угоди. Усик шукає можливість дебютувати в супертяжах", – додав Коппінджер.

SOURCES: Oleksandr Usyk and Alexander Povetkin are in talks for a May 18 fight in Chicago on DAZN, but the sides are far apart at the moment. Still plenty of time to get a deal done, though. Usyk looking to make heavyweight debut — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 2 марта 2019 г.

Водночас промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджує, що бій між олімпійськими чемпіонами практично узгоджений. Хірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

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