Команда Усика далека від домовленості щодо наступного бою

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Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotions Ukraine

Інсайдер FOX Sports Майк Коппінджер розповів про хід переговорів між командами абсолютного чемпіона у важкій вазі Олександра Усика й російського боксера Олександра Повєткіна.

За його словами, сторони поки не змогли домовитися щодо майбутнього бою.

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Сторони Олександра Усика й Олександра Повєткіна ведуть переговори про поєдинок 18 травня в Чикаго на DAZN (Сервіс потокового відео по підписці, – Спорт24). Але вони далекі від угоди зараз,
– написав він у Twiiter.

"Але є ще багато часу для укладання угоди. Усик шукає можливість дебютувати в супертяжах", – додав Коппінджер.

 

 

Водночас промоутер Matchroom Boxing британець Едді Хірн стверджує, що бій між олімпійськими чемпіонами практично узгодженийХірн також заявляв, що бій проти росіянина багато що скаже про перспективи Усика в суперважкій вазі.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Повєткін же восени 2018 року програв Ентоні Джошуа. Бій закінчився ще у 7-му раунді перемогою Джошуа.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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