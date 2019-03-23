Команда Усика хоче змінити дату бою через поєдинок іншого боксера

Едді Хірн, сопромоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО), заявив, що, швидше за все, дата майбутнього бою українця зміниться.

Спорт 24 повідомляв, що Олександр Усик домовився про поєдинок з камерунцем Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО). Бій мав відбутися 18 травня в Чикаго.

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Зараз ми граємо з ідеєю провести бій 17 травня, тому що Уайлдер б'ється 18 травня і створювати такий конфлікт нікому не вигідно, адже ми хочемо, щоб дебют Усика висвітлювався максимально.

"Угода з Карлосом Такамою поки не оформлена. Ми знаходимося на зв'язку з командою Такама. Ми досягли принципової домовленості про проведення бою, але до підписання контракту справа поки не дійшла", – заявив Хірн.

У вівторок, 19 березня, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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