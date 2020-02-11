Команда Вихриста готує судовий позов до Федерації боксу України: деталі скандалу

Андрій Котельник – менеджер українського боксера Віктора Вихриста, прокоментував скандал довкола спортсмена. Вихрист вирішив перейти у професіонали, після чого Федерація боксу України (ФБУ) дискваліфікувала тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

Що відомо про скандал

Вихрист офіційно оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме під прізвищем Фауст, а рідним містом українця зазначено – німецький Гамбург.

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Після підписання Вихристом контракту з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion, ФБУ на три роки дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

Ляхового відсторонено від всіх видів діяльності у національних змаганнях будь-якого віку, Котельника – від усіх офіційних заходів під егідою ФБУ.

Також у Кременчуці місцеві чиновники готуються відібрати державну стипендію і квартиру у Вихриста.

Управління молоді та спорту винесло на сесію Кременчуцької міської ради рішення про позбавлення Вихриста стипендії в розмірі 6 тисяч гривень на місяць.

Коментар команди Вихриста

Менеджер Вихриста Андрій Котельник у коментарі "Чемпіону" розповів про скандал. За його словами, підписання контракту з EC Boxing Promotion було особистим рішенням Вихриста.

Котельник розповів, що спершу розглядалася ідея, що Вихрист підпише контракт після Олімпійських ігор у Токіо.

Але, за словами Котельника, ситуація змінилася після того, як першим номером збірної України з боксу став Цотне Рогава.

Першим номером збірної України став Цотне Рогава, а олімпійські перспективи Віктора лишилися невизначеними. У цій ситуації і було прийнято рішення підписати контракт з EC Boxing Promotion, пропозиція якої була максимально конкретною,

– заявив Котельник.

Котельник називає позицію ФБУ популістською, а також заявив, що має фінансові питання до організації.

Він розповів, що перед Європейськими іграми у Мінську, які Вихрист виграв, президент ФБУ Володимир Продивус пообіцяв переможцям турніру призові у розмірі 10 тисяч євро.

"Але Віктора після його перемоги на Європейських іграх замість виплати призових примусили брати участь у чемпіонаті України. Вихрист провів виснажливий турнір у столиці Білорусі, у нього народився син, але жоден з цих аргументів на керівництво ФБУ не діяв. До речі, призових за перемогу в Мінську Віктор так і не побачив", – зазначив Котельник.

Окрім того, Котельник переконує, що ФБУ має борги перед боксерами та тренерами, які брали участь у проєкті "Українські Отамани".

Також менеджер не розуміє, чому ФБУ вирішило дискваліфікувати тренера Вихриста Олександра Ляхового.

Тепер я з юристами готую позов до суду на федерацію. Вважаю, що зараз у ФБУ працюють популісти та дилетанти. І їх час роботи підходить до свого логічного завершення,

– резюмував Котельник.

В Україні хотіли ліквідувати професійний бокс

Восени 2019 року в Україні розгорівся скандал через те, що ФБУ начебто хоче ліквідувати професійний бокс.

Причиною скандалу було те, що промоутерські компанії підписують контракти з уже підготовленими боксерами, які вдало виступають у любителях.

Таким чином, федерація вкладає державні гроші у розвиток боксерів, які згодом безкоштовно дістаються промоутерам.

Хто такий спортивний промоутер? Особистий менеджер спортсмена, який організовує матчі/поєдинки. Отримує частину заробітку від події.

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Згодом президент ФБУ Володимир Продивус заявив, що ​​ліквідації професійного боксу як окремого виду спорту в Україні не буде. Продивус сказав що журналісти підміняють факти з бажанням роздути скандал.