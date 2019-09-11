Українські легкоатлетки виграли 4 медалі у матчі Європа – США

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / Фото з відкритих джерел

У Мінську завершилася легкоатлетична матчева зустріч між командами Європи і США.

Змагання пройшли в 37 видах. У кожному виді програми виступили по чотири представники від Європи і по чотири – від США.

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За підсумками турніру команда Європи здобула перемогу, набравши 724,5 очка, команда США стала другою з результатом 601,5.

Представниці України виграли чотири нагороди: дві у стрибках у висоту, дві – у бігу та одну стрибках у довжину.

Юлія Левченко здобула золото, показавши результат 2,02 метра. Вона випередила на 4 сантиметра співвітчизницю Ірину Геращенко, яка отримала срібло. Зазначимо, що для Левченко це рекордна висота у кар'єрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от European Athletics (@europeanathletics)

Анна Рижикова виграла золото в забігу на 400 м з бар'єрами. Із результатом в 55.32 секунди вона випередила швейцарку Леу Шпрунгер на 0,14 сек.

Марина Бех-Романчук стала другою у стрибках у довжину з результатом 6.73м. А Ольга Ляхова виграла срібну медаль у забігу на 800м (2.04,90 сек.).

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До слова, легкоатлетичний матч Європа – США відбувся вперше, до змагань були включені всі дисципліни легкої атлетики на стадіоні та змішані естафети. При цьому із програми виключили естафету 4х400м, а бігові дистанції були представлені до 3000м.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Юлія Левченко Марина Бех-Романчук
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