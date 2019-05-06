Команда закинула шайбу, поки воротар суперника лежав травмований на льоду: відео

У матчі НХЛ стався доволі спірний епізод. Під час атаки воротар "Далласа" отримав травму, впавши на лід. Однак гості продовжили атаку та закинули шайбу у його ворота.

Матч відбувався у Далласі. Господарі були попереду у серії плей-офф НХЛ 3:2. У випадку їх перемоги, вони б вийшли у півфінал Кубка Стенлі.

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Ключовим у матчі став епізод у третьому періоді. На той час "Сент-Луїс" був попереду 2:1. Захисник гостей Колтон Парайко потужно пробив по воротах "Далласа". Шайба влучила у плече воротарю Бену Бішопу. Після цього хокеїст впав на лід, відкинувши ключку вбік. У такий спосіб він сигналізував, що отримав травму. Та хокеїсти "Сент-Луїса" продовжили атаку – Стін скинув під удар Шварцу і той відправив її у ворота суперників. Судді зарахували взяття воріт. Весь цей час Бішоп лежав на льоду.

Варто відзначити, що хокеїсти "Сент-Луїса" не порушили правила у цьому епізоді. "Якщо хокеїст отримав травму та не може продовжити гру або добігти до лавки, щоб провести заміну, матч не буде зупинений, поки команда травмованого гравця не отримає шайбу", – йдеться в правилах НХЛ.

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Правда є виняток, коли суддя може зупинити гру, якщо хокеїст отримав важку травму. Однак після цього епізоду Бішоп продовжив гру. Хоча і з травмованим плечем. Але пропустивши ще одну шайбу за хвилину, голкіпер покинув майданчик.

Тепер рахунок у серії між "Далласом" та "Сент-Луїсом" став 3:3. Наступний матч відбудеться вже у Сент-Луїсі.