Команда Зінченка підписала контракт з Puma: в мережу просочилися фото нової форми

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"Манчестер Сіті" підписав контракт з Puma
"Манчестер Сіті" підписав контракт з Puma / twitter.com/mancity

Англійський клуб "Манчестер Сіті", де виступає українець Олександр Зінченко, знайшов заміну компанії Nike, який поставляє команді форму в поточному сезоні. З 1 липня 2019 року співпрацювати з англійським клубом буде Puma.

Угода розрахована на 10 років. За цей термін власники "Сіті" отримають близько 760 млн євро.

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У європейських футбольних лігах більш вигідним є тільки партнерство "Барселони" з Nike і контракт "Манчестер Юнайтед" з Adidas.

Зразки форми від Puma на наступний сезон вже представлені в соцмережах.

 

 

Також фірма має індивідуальні контракти з футболістами "Манчестер Сіті": Давідом Сільвою, Серхіо Агуеро і Венсаном Компані. Незабаром до них можуть приєднатися Кевін де Брюйне та Лерой Сане.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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