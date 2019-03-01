Команда Зінченка підписала контракт з Puma: в мережу просочилися фото нової форми

Англійський клуб "Манчестер Сіті", де виступає українець Олександр Зінченко, знайшов заміну компанії Nike, який поставляє команді форму в поточному сезоні. З 1 липня 2019 року співпрацювати з англійським клубом буде Puma.

Угода розрахована на 10 років. За цей термін власники "Сіті" отримають близько 760 млн євро.

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У європейських футбольних лігах більш вигідним є тільки партнерство "Барселони" з Nike і контракт "Манчестер Юнайтед" з Adidas.

Зразки форми від Puma на наступний сезон вже представлені в соцмережах.

Також фірма має індивідуальні контракти з футболістами "Манчестер Сіті": Давідом Сільвою, Серхіо Агуеро і Венсаном Компані. Незабаром до них можуть приєднатися Кевін де Брюйне та Лерой Сане.

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