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Ставав чемпіоном Англії з "Лестером": що відомо про нового помічника Шевченка у збірній України
сьогодні , 10:47 Ставав чемпіоном Англії з "Лестером": що відомо про нового помічника Шевченка у збірній України
Юрій Семенюк
Один удар у щелепу: польський "Тайсон" відправив суперника у жорсткий нокаут – відео
сьогодні , 09:29 Один удар у щелепу: польський "Тайсон" відправив суперника у жорсткий нокаут – відео
Софія Кулай
У Чорногорії футболіст забив розкішний гол з центру поля, перекинувши м'яч за воротаря: відео
8 червня , 16:43 У Чорногорії футболіст забив розкішний гол з центру поля, перекинувши м'яч за воротаря: відео
Юрій Семенюк