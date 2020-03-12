Команди Формули-1 McLaren знялася з гран-прі Австралії: у їх співробітника виявили коронавірус

Команда Формули-1 McLaren не виступить на першому гран-прі сезону в Австралії. Причиною став коронавірус, який виявили в одного з членів команди.

Інформацію про виявлений коронавірус у співробітника офіційно підтвердила команда. В повідомленні також вказано, що через цю причину вони не зможуть прибути до Мельбурна та виступити на гран-прі Австралії 15 березня

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

Хто саме заразився – в команді не повідомляють. Відомо лише те, що після виявлення симптомів та позитивного результату тестів його помістили на карантин.

Чи виступить команда на наступному гран-прі в Бахрейні – теж поки не вказано. Він відбудеться за тиждень – 22 березня.

Вже на 5 квітня запланований гран-прі В'єтнаму. Але його проведення під загрозою через спалах коронавірусу.

19 квітня мав відбутися гран-прі Китаю. Його перенесли на невизначений термін.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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