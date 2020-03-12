24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Команди Формули-1 McLaren знялася з гран-прі Австралії: у їх співробітника виявили коронавірус

-
Команда McLaren не виступить на гран-прі Австралії / twitter.com/McLarenF1

Команда Формули-1 McLaren не виступить на першому гран-прі сезону в Австралії. Причиною став коронавірус, який виявили в одного з членів команди.

Інформацію про виявлений коронавірус у співробітника офіційно підтвердила команда. В повідомленні також вказано, що через цю причину вони не зможуть прибути до Мельбурна та виступити на гран-прі Австралії 15 березня

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

  • Хто саме заразився – в команді не повідомляють. Відомо лише те, що після виявлення симптомів та позитивного результату тестів його помістили на карантин.
  • Чи виступить команда на наступному гран-прі в Бахрейні – теж поки не вказано. Він відбудеться за тиждень – 22 березня.
  • Вже на 5 квітня запланований гран-прі В'єтнаму. Але його проведення під загрозою через спалах коронавірусу.
  • 19 квітня мав відбутися гран-прі Китаю. Його перенесли на невизначений термін.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт McLaren Формула-1
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:20 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
сьогодні 01:20 Ліга чемпіонів: хто вийшов в 1/4 фіналу
Юрій Семенюк
сьогодні 16:03 Календар Кубка світу з біатлону та розклад всіх гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 15:15 Вольфсбург – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук