Коментатор кумедно зобразив гоночний болід під час атаки футболіста: відео

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Кумедний перфоманс від коментатор матчу
Кумедний перфоманс від коментатор матчу / Фото з відкритих джерел

Молодіжна збірна Венесуели обіграла однолітків з Бразилії з рахунком 2:0. Але несподіваний результат затьмарюється блискучим перфомансом від коментатора цього матчу.

Швидка контратака молодіжки Венесуели буквально привела в захват коментатора трансляції, навіть незважаючи на те, що взяттям воріт вона не закінчилася.

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Чоловік так переживав за гравця з м'ячем, що практично пробіг з ним всю дистанцію від своїх до чужих воріт, і навіть зобразив звук гоночного боліда.

До слова, Венесуела перемогла завдяки дублю Уртадо. Кінцівку матчу бразильці проводили в меншості – Родріго отримав другу жовту картку. Бразилія замикає таблицю з одним очком після трьох матчів молодіжного Кубка Америки.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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