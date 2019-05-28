Коміки – це дуже мудрі люди, – екс-тренер збірної України з футболу про Зеленського

Колишній асистент головного тренера національної збірної України Рауль Ріанчо поділився своєю думкою про новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.ua.

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"Читав заяву нового президента України. Він сказав, що робив все, щоб українці сміялися, а тепер буде робити все, щоб ви не плакали. Мені дуже сподобалося. Це мудра заява. Думаю, це було сказано від чистого серця. Не знаю, чи зможе він щось змінити в системі. Але він чувак з яйцями", – заявив Ріанчо.

З того, що я прочитав, він має дуже чітке уявлення про стан країни. Тому люди і голосували за нього. 73% – це дуже великий кредит довіри. Плюс демократії в тому, що якщо через 5 років щось буде не так, то люди виберуть іншого. Коміки – це дуже мудрі люди, а гумор – це показник розуму.

Нагадаємо, у травні 2018 року Рауль Ріанчо покинув тренерський штаб збірної України та приєднався до московського "Спартака". Там він був помічником у італійця Массімо Каррери.

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