Коммі та Лопес битимуться за пояс IBF, переможець може зустрітися з Ломаченком

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Річард Коммі
Річард Коммі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) наказала чемпіону організації в легкій вазі Річарду Ком провести обов'язкову титульний захист проти американця Теофімо Лопеса. Переможець цієї пари може зустрітися з Василем Ломаченком.

Сторони боксерів мають домовитися про бій до 7 вересня. Якщо їм цього не вдасться зробити, то проведення бою буде виставлено на вільні торги, повідомляє Boxingscene.com.

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При цьому переможець бою Коммі – Лопес у 2020 році може зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком. Правда перед цим українцю треба перемогти британця Люка Кемпбелла. У поєдинку, який відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2. будуть стояти одразу три титули чемпіона світу в легкій вазі – за версіями WBA і WBO Ломаченка та WBC, який став вакантним після відмови від нього Майки Гарсії.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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