Коммі та Лопес домовилися про дату бою, переможець буде битися з Ломаченком за чемпіонський пояс
Чемпіон IBF у легкій вазі Річард Коммі домовився про захист свого титулу проти Теофімо Лопеса. переможець цієї пари на початку 2020 року буде битися проти чемпіона WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василя Ломаченка.
Коммі та Лопес визначать найсильнішого 14 грудня о Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, повідомляє ESPN.
Варто відзначити, що Коммі доволі досвічений боєць. Він провів на професійному ринзі 29 поєдинків, 26 з яких закінчив достроковими перемогами нокаутом. Але двічі він програв. Натомість Лопес – молодий потужний проспект. У його активі 14 боїв, і у всіх він переміг (11 – нокаутом).
До слова: Росіянин Петров, який кинув виклик Ломаченку, нокаутував суперника в другому раунді
Лопес вже неодноразово заявляв про свій намір битися з Ломаченком. Та хто б не переміг у цьому бою, на початку 2020 року він проведе бій проти Василя Ломаченка за титул IBF. Поки невідомо, чи погодиться українець на цей бій виставити всі свої чемпіонські пояси. Однак у випадку його перемоги, Василь Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
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