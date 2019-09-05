Коммі й Лопес не зможуть пройти з Ломаченком всю дистанцію, – тренер Кемпбела

Шейн МакГіган, тренер 31-річного британця Люка Кемпбела поділився своєю думкою про Василя Ломаченка. Українець переміг британця 31-го серпня.

За словами тренера Кемпбела, Ломаченко на цей момент найкращий боксер у світі.

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Так, думаю, Ломаченко найкращий боєць у світі. Усик й Альварес теж серед кращих. Сумніваюся, що він підніметься в інші дивізіони. Хоча думаю, він зможе бути конкурентним у 63,5 кг. Питання в тому, наскільки він дійсно хоче себе напружувати.



Він повинен піднятися у 63,5 кг і постаратися виграти 4 титули там. Але я не думаю, що він увійде в історію, піднімаючись у вазі, тому що були такі люди, як Пак'яо. Ломаченко почав свою професійну кар'єру занадто пізно. Але все одно він дуже особливий боєць,

– сказав МакГіган.

Серед боксерів, які мають шанси зупинити Ломаченка, Шейн назвав Джервонту Девіса.

Не думаю, що Річард Коммі й Теофімо Лопес зможуть пройти з ним (Ломаченком, – Спорт24) всю дистанцію,

– резюмував тренер.

Джервонта Девіс відмовився від звання "суперчемпіона" WBA й посів 1-й рядок в оновленому рейтингу організації в ліміті легкого дивізіону.

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Це в майбутньому передбачає, що Девіс може отримати бій проти Ломаченка. Василь є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC та WBO.

Наступним суперником Девіса стане колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Юріоркіс Гамбоа. Цей бій планують організувати 7 грудня або на початку 2020 року.

Водночас промоутер українця Боб Арум вважає, що найближчим часом бій Ломаченко – Девіс не відбудеться.

Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс

Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом. Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.

Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.

Поки свій останній бій Джервонта провів 28 липня й переміг панамця Рікардо Нуньєса. Ломаченко 31-го серпня рішенням суддів здолав Люка Кемпбела.