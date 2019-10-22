Компанія ексбоксера Де Ла Хойі вперше прокоментувала звинувачення у сексуальному насильстві

Президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заперечує звинувачення у сексуальному насильстві. Його компанія виступила з офіційною заявою.

У Golden Boy Promotions заявили, що на Оскарі хочуть нажитися, адже він успішний бізнесмен.

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Нещодавно був поданий несерйозний позов, в якому стверджувалося, що Оскар Де Ла Хойя піддав сексуальному насильству Jane Doe, що є тотальною помилковий. Оскар – дуже успішний бізнесмен, керівник однієї з провідних спортивних і розважальних компаній країни, і тому є ласою метою (для таких справ).



Варто зазначити, що обидва недавніх позови були подані одним і тим же адвокатом, який хоче зробити собі ім'я. Ми категорично заперечуємо ці звинувачення і будемо енергійно захищати добре ім'я і репутацію Оскара,

– йдеться в офіційній заяві Golden Boy Promotions.

Що відомо про справу?

Позов до Де Ла Хойі Верховному суду Лос-Анджелеса (США) подала жінка, використовуючи псевдонім "Джейн Доу" для захисту своєї особистості.

Жінка стверджує, що інцидент стався у листопаді 2017 року, коли боксер запросив її у свій новий будинок в Пасадені. В описі подій вона стверджує, що п'яний Де Ла Хойя насильно засунув їй кулак у піхву. Вона стверджує, що кричала від болю і просила боксера зупинитися.

Хто такий Оскар Де Ла Хойя?Легендарний боксер, ексчемпіон світу в шести вагових категоріях. Олімпійський чемпіон 1992 року в категорії до 60 кілограмів. 15 квітня 2009 року на пресконференції у Лос-Анджелесі оголосив про завершення кар'єри професійного боксера.



Бої за його участі були куплені на кабельних телегігантах на суму 696,000,000 доларів. Оскар – засновник промоутерської компанії Golden Boy Promotions. Одружений на співачці Міллі Корретхер.