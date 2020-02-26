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Кондитер створив скульптуру Кріштіану Роналду з шоколаду в натуральну величину: відео

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Скульптура Роналду з шоколаду та її автор / swissmade.direct

Португальський кондитер Хорхе Кардозу створив скульптуру нападника "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду в натуральну величину з шоколаду.

На цю скульптуру Хорхе Кардозу витратив 120 кілограмів шоколаду. Скульптура висотою в 1,87 метра. Вся робота зайняла 200 годин, а робив її кондитер у вільний час на фабриці у швейцарському Гівізієсі.

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При цьому автор наніс на скульптуру логотипи збірної Португалії та Nike, а також номер гравця і емблему переможця Євро-2016.


Хорхе Кардозу під час роботи над скульптурою Роналду (фото: swissmade.direct)

Спочатку скульптуру виставлять на карнавалі у португальському Оварі. А згодом перевезуть в музей Роналду на острові Мадейра.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Кріштіану Роналду Футбол
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