Конфісковані у Курченка приміщення на ОСК "Металіст" і тренувальну базу повернули державі

Конфісковані у колишнього власника харківського "Металіста" приміщення ОСК "Металіст" та базу в селищі Високому повернули у власність держави.

Про це заявили в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації, повідомляє "Укрінформ".

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"Реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується стадіон) на сьогодні завершена, вони внесені до Державного реєстру нерухомого майна. Це VIP-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому", – розповіли представники Харківської обласної державної адміністрації.

Ще в грудні згадане майно бізнесмена-втікача Курченка не було прийнято в управління місцевої ОДА.

Наразі Курченко, який звинувачується ГПУ в участі в завданні державі збитків на 14 мільярдів гривень, переховується в Росії.

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Курченко став президентом "Металіста" у 2013 році, а конфіскували у нього клуб у лютому 2017-го.

Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу "Металіст".



Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.