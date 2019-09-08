Конфлікт між гравцями "Динамо" та Михайличенком: що відбулося

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Олексій Михайличенко та Вадим Євтушенко
Олексій Михайличенко та Вадим Євтушенко / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера команди так і не зуміло виграти жодного матчу. У першій грі кияни зіграли внічию з аутсайдером "Олімпіком", а згодом втратили перемогу у матчі із "Зорею".

Після матчу проти луганської команди з’явилася інформація, що гравці висловили своє незадоволення Михайличенку. Однак за даними ведучих програми "ТаТоТаке", розмова була, але лише між гравцями.

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"Розмова була не з тренерським штабом, а більше між собою. Сидорчук на правах капітана почав цю розмову в команді. Його підтримав Буяльський. Загалом його всі підтримали, легіонери в тому числі. Команда не задоволена тим, що відбувається – в що вони грають, як вони грають. Примітив оце "бій-біжи", навантаження шалені. Перед матчем із "Зорею" тягали штанги в тренажерному залі. І добре, якби це давало якийсь результат. А так виходить, що вони "вкалують", вони сприйняли настанову тренера, а це нічого не змінює, команда і далі не може перемогти. І всю цю інформацію, що вони обговорили, вони передали через Євтушенка до Михайличенка", – розповів ведучий Сергій Болотніков.


Гравці "Динамо" під час тренувань

Нагадаємо, "Динамо" не надто вдало розпочало новий сезон. Кияни не зуміли пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів. Після чого з посади був звільнений Олександр Хацкевич. У чемпіонаті України команда зіграла п’ять матчів, вигравши двічі та ще двічі зігравши внічию. У ще одному матчі "Динамо" програло "Шахтарю", тож тепер посідає лише п’яте місце у турнірній таблиці з 8 очками в активі. Відставання від "Шахтаря" складає десять очок, але кияни зіграли на матч менше.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Олексій Михайличенко
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