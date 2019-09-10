Конфлікт у "Динамо": стали відомі нові подробиці

Журналіст Ігор Циганик розповів, що між гравцями "Динамо" й головним тренером Олексієм Михайличенком немає конфлікту. До футболістів тільки змінилися вимоги.

Циганик повідомляє, що конфлікту немає. За його словами, у попереднього тренера Олександра Хацкевича були прекрасні відносини з футболістами, але вони перейшли межу. Білоруський фахівець не зумів знайти необхідні вимоги до гравців.

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Михайличенко поставив перед командою нові вимоги, вказав, на що не закриватиме очі. І зараз футболістам потрібно розібратися, чи можуть вони виконувати ці вимоги. І тут йде абсолютно нормальний діалог, навіть якщо він йде в якомусь певному конфлікті.



Михайличенко вимагає функціональної готовності гравців. Він побачив, що команда десь не готова, і дав навантаження. Деякі гравці до такого не звикли й починають не розуміти, що відбувається,

– сказав Циганик.

Після матчу проти луганської "Зоря" (2:2) з’явилася інформація, що гравці "Динамо" висловили своє незадоволення Михайличенку . Однак за даними ведучих програми "ТаТоТаке", розмова була, але лише між гравцями.

За 5 матчів у чемпіонаті України "Динамо" набрало вісім очок і перебуває на 5-у місці в турнірній таблиці. Наступну гру "біло-сині" проведуть 15-го вересня проти "Десни".