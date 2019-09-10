Конфлікт у "Динамо": стали відомі нові подробиці

2273 Читать новость на русском
Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / fcdynamo.kiev.ua

Журналіст Ігор Циганик розповів, що між гравцями "Динамо" й головним тренером Олексієм Михайличенком немає конфлікту. До футболістів тільки змінилися вимоги.

Циганик повідомляє, що конфлікту немає. За його словами, у попереднього тренера Олександра Хацкевича були прекрасні відносини з футболістами, але вони перейшли межу. Білоруський фахівець не зумів знайти необхідні вимоги до гравців.

Читайте також: Легендарному голу Блохіна у ворота "Баварії" 44 роки: ретро відео

Михайличенко поставив перед командою нові вимоги, вказав, на що не закриватиме очі. І зараз футболістам потрібно розібратися, чи можуть вони виконувати ці вимоги. І тут йде абсолютно нормальний діалог, навіть якщо він йде в якомусь певному конфлікті.

Михайличенко вимагає функціональної готовності гравців. Він побачив, що команда десь не готова, і дав навантаження. Деякі гравці до такого не звикли й починають не розуміти, що відбувається,
– сказав Циганик.

Після матчу проти луганської "Зоря" (2:2) з’явилася інформація, що гравці "Динамо" висловили своє незадоволення Михайличенку. Однак за даними ведучих програми "ТаТоТаке", розмова була, але лише між гравцями.

За 5 матчів у чемпіонаті України "Динамо" набрало вісім очок і перебуває на 5-у місці в турнірній таблиці. Наступну гру "біло-сині" проведуть 15-го вересня проти "Десни".

blog_ava
Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
сьогодні
5353
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Олексій Михайличенко
Джерело: FootballHub
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
сьогодні 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
4439
Нігерійські футболісти в Україні: тест
9 вересня 16:13 Нігерійські футболісти в Україні: тест
646
З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
сьогодні 22:04 З чого розпочати: декілька порад, які стануть у пригоді початківцю в фітнес-залі
101
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3437
Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
сьогодні 16:25 Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
729
Новини
Більше новин
Залиште відгук