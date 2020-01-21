Конкурент лідера збірної України в "МанСіті" отримав травму та пропустить матч
Бенжамен Менді ризикує пропустити матч "Манчестер Сіті" проти "Шеффілд Юнайтед" в рамках 24-го туру чемпіонату Англії,
Про це повідомив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.
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"У Стоунз виникли проблеми з ногою. У Менді накопичилася м'язова втома після матчу з Кр"стал Пелас", – наводить слова Гвардіола Manchester Evening News.
Можлива відсутність Менді може стати шансом для Олександра Зінченка, який залишався поза заявкою "Манчестер Сіті" в останніх трьох матчах.
У 2020 році українець зіграв лише в одному матчі "містян" проти "Порт Вейла" в Кубку Англії, відзначившись забитим м'ячем.
У свою чергу, Менді зіграв у 16 матчах "Манчестер Сіті" в нинішньому сезоні і віддав дві результативні передачі.
З "Шеффілд Юнайтед" команда Гвардіоли зіграє у вівторок, 21 січня, початок поєдинку – о 21:30.
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