Конкурент Луніна покинув "Вальядолід"

Воротар "Вальядоліда" Хосе Антоніо Каро покинув команду і відправився в оренду в "Понфераддіну".

Тепер у клубі за місце у воротах Лунін буде конкурувати з 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом. При цьому головний тренер іспанського "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес Соріано заявив, що український воротар Андрій Лунін не отримав гарантоване місце у стартовому складі.

"Кажуть, що "Реал" нав’язує Луніна. Але в його контракті немає такої умови та не передбачено жодних штрафів. Немає такої умови, що він обов’язково має грати. І Андрій Лунін, і Педро Порро поки не зовсім розуміють, як ми маємо грати, та вони готові до конкуренції", – заявив Соріано в коментарі виданню AS.

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Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

У 1-му турі Прімери "Вальядолід" на виїзді зіграє з "Бетісом". Матч відбудеться в неділю, 18-го серпня, о 22:00 за київським часом.