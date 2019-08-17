Конкурент Луніна покинув "Вальядолід"

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Хосе Антоніо Каро
Хосе Антоніо Каро / realvalladolid.es

Воротар "Вальядоліда" Хосе Антоніо Каро покинув команду і відправився в оренду в "Понфераддіну".

Тепер у клубі за місце у воротах Лунін буде конкурувати з 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом. При цьому головний тренер іспанського "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес Соріано заявив, що український воротар Андрій Лунін не отримав гарантоване місце у стартовому складі.

"Кажуть, що "Реал" нав’язує Луніна. Але в його контракті немає такої умови та не передбачено жодних штрафів. Немає такої умови, що він обов’язково має грати. І Андрій Лунін, і Педро Порро поки не зовсім розуміють, як ми маємо грати, та вони готові до конкуренції", – заявив Соріано в коментарі виданню AS.

Це варто побачити: "Барселона" програла "Атлетіку", пропустивши неймовірний гол "ножицями" на 89-й хвилині

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

У 1-му турі Прімери "Вальядолід" на виїзді зіграє з "Бетісом". Матч відбудеться в неділю, 18-го серпня, о 22:00 за київським часом.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін
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