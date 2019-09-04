Конкурент Ярмоленко у "Вест Хемі" не зіграє до кінця року

В українського півзахисника Андрія Ярмоленка є шанс закріпитися в основному складі "Вест Хема". Його конкурент по позиції Майкл Антоніо вибув до кінця року через травму.

Майкл Антоніо травмувався у матчі Кубка англійської ліги проти "Ньюпорта". Його замінили вже на 8-й хвилині зустрічі через ушкодження. Згодом виявилося, що у нього травма підколінного сухожилля. Тож у наступному матчі проти "Норвіча" він не грав, а саме Ярмоленко вийшов у старті та забив один з голів.

А от і відео, як Ярмоленко забив ефектний гол за "Вест Хем" у новому сезоні

Футболіста вже прооперували. За даними Sky Sports, термін відновлення Майкла Антоніо становитиме 3-4 місяці. Відтак до кінця 2019 року він навряд чи зіграє.

Саме Майкл Антоніо є конкурентом Ярмоленка на позиції правого вінгера у "Вест Хемі". Наступний матч "молотобійці" проведуть 16 вересня на виїзді проти "Астон Вілли".