Конкурент Зінченка несподівано перейшов в інший клуб

293 Читать новость на русском
Фабіан Делф
Фабіан Делф / twitter.com/Everton

Півзахисник "Манчестер Сіті" Фабіан Делф офіційно покинув клуб. Футболіст вирішив продовжити кар'єру в "Евертоні".

29-річний Делф вже приєднався до нового клубу на зборі у Швейцарії. Сума трансферу склала 8 млн фунтів.

Читайте також: Зінченко отримав новий номер у "Манчестер Сіті", клуб вже реалізовує футболки

Кожен раз, коли я грав проти "Евертона", чи то вдома, чи то в гостях, перше, що приходило мені на думку, коли я бачив фанатів – це пристрасть. Вболівальники "Евертона" розбираються у футболі, розуміють його.

Мабуть, це у них у крові, і вони дійсно підтримують команду. Я дійсно щасливий бути тут. Я збираюся викластися по повній, на 100 відсотків,
– сказав Делф.

Делф виступав за "Манчестер Сіті" з 2015 року. У минулому сезоні він провів 11 матчів у Прем'єр-лізі.

Він був конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту. Тепер у команді залишився Бенжамен Менді, який не полетів на збори в Азію, і Анхеліньо, якого "містяни" купили в ПСВ цього літа.

blog_ava
Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
сьогодні
6452
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хорватське диво та безглуздий ляп Льоріса – рік тому Франція виграла чемпіонат світу: відео
15 липня 17:50 Хорватське диво та безглуздий ляп Льоріса – рік тому Франція виграла чемпіонат світу: відео
559
Трансфери команд УПЛ: онлайн
15 липня 16:38 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8424
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 09:00 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4129
Шевченко в сімейному колі відсвяткував 15-річчя весілля з Крістен Пазік: милі фото
15 липня 16:24 Шевченко в сімейному колі відсвяткував 15-річчя весілля з Крістен Пазік: милі фото
1648
Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях
15 липня 14:06 Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях
918
Новини
Більше новин
Залиште відгук