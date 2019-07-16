Конкурент Зінченка несподівано перейшов в інший клуб
Півзахисник "Манчестер Сіті" Фабіан Делф офіційно покинув клуб. Футболіст вирішив продовжити кар'єру в "Евертоні".
29-річний Делф вже приєднався до нового клубу на зборі у Швейцарії. Сума трансферу склала 8 млн фунтів.
Читайте також: Зінченко отримав новий номер у "Манчестер Сіті", клуб вже реалізовує футболки
Кожен раз, коли я грав проти "Евертона", чи то вдома, чи то в гостях, перше, що приходило мені на думку, коли я бачив фанатів – це пристрасть. Вболівальники "Евертона" розбираються у футболі, розуміють його.
Мабуть, це у них у крові, і вони дійсно підтримують команду. Я дійсно щасливий бути тут. Я збираюся викластися по повній, на 100 відсотків,
– сказав Делф.
Делф виступав за "Манчестер Сіті" з 2015 року. У минулому сезоні він провів 11 матчів у Прем'єр-лізі.
Він був конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту. Тепер у команді залишився Бенжамен Менді, який не полетів на збори в Азію, і Анхеліньо, якого "містяни" купили в ПСВ цього літа.
Вибір редакції
-
Збірна України з пляжного футболу відмовилася їхати в Росію і пропустить чемпіонат світусьогодні , 09:20
-
Анна Музичук: Краще першою здивувати суперницю, ніж почекати, поки вона здивує тебе15 липня , 16:00
-
Збірна України із синхронного плавання виборола історичне золото на чемпіонаті світу15 липня , 14:50