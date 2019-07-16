Конкурент Зінченка несподівано перейшов в інший клуб

Півзахисник "Манчестер Сіті" Фабіан Делф офіційно покинув клуб. Футболіст вирішив продовжити кар'єру в "Евертоні".

29-річний Делф вже приєднався до нового клубу на зборі у Швейцарії. Сума трансферу склала 8 млн фунтів.

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Кожен раз, коли я грав проти "Евертона", чи то вдома, чи то в гостях, перше, що приходило мені на думку, коли я бачив фанатів – це пристрасть. Вболівальники "Евертона" розбираються у футболі, розуміють його.



Мабуть, це у них у крові, і вони дійсно підтримують команду. Я дійсно щасливий бути тут. Я збираюся викластися по повній, на 100 відсотків,

– сказав Делф.

High Quality

Experience

Hunger

Ambition



Welcome, Fabian Delph! pic.twitter.com/qFHSccvUpF — Everton (@Everton) 15 июля 2019 г.

Делф виступав за "Манчестер Сіті" з 2015 року. У минулому сезоні він провів 11 матчів у Прем'єр-лізі.

Він був конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту. Тепер у команді залишився Бенжамен Менді, який не полетів на збори в Азію, і Анхеліньо, якого "містяни" купили в ПСВ цього літа.