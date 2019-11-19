Коноплянка – єдиний гравець збірної України, який впав у ціні. Зінченко – найдорожчий

30-річний вінгер донецького "Шахтаря" і збірної України з футболу Євген Коноплянка став єдиним з гравців української національної команди, який подешевшав у 2019 році.

Орієнтовна трансферна вартість Коноплянки за даними Transfermarkt знизилася з 10 мільйонів до 6,5 мільйонів євро.

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Всі інші футболісти, які виступали за збірну України в 2019-му році, залишилися на тому ж рівні або зросли в ціні.

Найбільше додав 22-річний гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який виріс з 15-ти до 30 мільйонів. 22-річний вінгер київського "Динамо" Віктор Циганков виріс з 10-ти до 20 мільйонів. 26-річний хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський виріс з 9-ти до 12,5 мільйона.

Орієнтовна вартість 30-річного вінгера "Вест Хема" Андрія Ярмоленка залишилася на колишньому рівні – 20 мільйонів євро.

Збірна України 17 листопада вирвали нічию у матчі проти Сербії на останній хвилині зустрічі. Завдяки цьому результату збірна України потрапила у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.