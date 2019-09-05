Коноплянка дебютував за "Шахтар": фото

Український півзахисник Євген Коноплянка зіграв перший матч за "Шахтар". Правда це був товариський матч проти "Колоса".

На цей матч "Шахтар" вийшов без гравців, які відправилися до своїх національних збірних. натомість Андрій Шевченко відпустив Євгена Коноплянку на цей матч. Сам тренер згодом пояснив це рішення.

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Коноплянка вийшов зі стартових хвилин. Однак по грі було видно, що йому бракує взаєморозуміння з партнерами. А також що він перебуває не у кращих кондиціях. Попри це, декілька небезпечних моментів для себе та партнерів він зробив. Але забити не вдалося. Хоча Євген міг відзначитися з пенальті, але Тете не дав йому пробити. Сам бразилець не зумів реалізувати пенальті – воротар впорався з його ударом.

На другий тайм Коноплянка вже не вийшов. І саме тоді команди й забили два голи. Спочатку відзначився "Колос", коли Лисенко забив ударом зі штрафного. При цьому "гірники" мали б залишитися в меншості, адже Семеніхін отримав червону картку за фол останньої надії. Однак за домовленістю з клубами, його замінив Муравський, який наприкінці зустрічі й зрівняв рахунок.

Вже ввечері 5 вересня Євген Коноплянка разом зі збірною України відправиться до Вільнюса, де на команду очікує матч відбору Євро-2020 проти Литви. Гра запланована на 7 вересня. А 10 вересня у Дніпрі команда зіграє товариський матч проти Нігерії.

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