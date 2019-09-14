Коноплянка у дебютному матчі за "Шахтар" віддав результативний пас: відео

Український футболіст Євген Коноплянка дебютував за донецький "Шахтар" в офіційному поєдинку. Євген вийшов на другий тайм у складі "Шахтаря" проти "Зорі".

Після першого тайму "Зоря" перемагала "Шахтар" у Харкові з рахунком 1:2. Щоб підсилити атаку наставник "гірників" Луїш Каштру вирішив випустити Коноплянку.

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На футбольному полі Коноплянка замінив бразильця Тете. Заміна тренера спрацювала. Євген допоміг новим партнерам вирвати перемогу з фантастичним рахунком 4:3.

В активі Коноплянки результативна передача, яку він віддав наприкінці матчу на Мораеса. Саме гол Жуніора став вирішальним у грі.

Відео результативного пасу Коноплянки

Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером , під яким виступатиме в клубі. Згодом стала і відома сума, яку "Шахтар" заплатив "Шальке" за Коноплянку .

Також Євген встиг дебютувати за "гірників" у товариському матчі проти "Колоса".